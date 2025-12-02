Acesse sua conta
Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões

Levantamento do BolaVip revla quais jogadores menos sofreram com lesões nos últimos seis anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:00

Baralhas, Everton Ribeiro e Ronald estão entre os atletas que menos desfalcaram seus clubes
Baralhas, Everton Ribeiro e Ronald estão entre os atletas que menos desfalcaram seus clubes Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória e Letícia Martins/EC Bahia

Entre os atletas que mais entregam regularidade no futebol brasileiro, jogadores de Bahia e Vitória se destacam com números que desafiam a lógica das lesões no calendário nacional. Ronald e Gabriel Baralhas, do Vitória, e Everton Ribeiro, do Bahia, estão entre os jogadores de linha que menos desfalcam seus clubes por problemas físicos nas últimas seis temporadas, segundo levantamento do Bolavip.

O estudo analisou 82 atletas que atuaram ao menos uma vez no Brasileirão entre 2020 e 2025, utilizando estatísticas da Opta e registros do Transfermarkt. A partir dos jogos em que cada jogador ficou fora por lesão ou falta de condicionamento físico, foi calculado o percentual de partidas perdidas no período.

Os jogadores que menos desfalcaram seus times por lesões nos últimos seis anos

1 - Igor Gomes (Atlético-MG): 2,9% dos jogos possíveis por Pedro Souza/Atlético-MG
2 - Marllon (Ceará): 4,8% dos jogos possíveis por Stephan Eilert/Ceará
3 - Tchê Tchê (Vasco): 5,6% dos jogos possíveis por Matheus Lima/Vasco
4 - Ronald (Vitória): 5,6% dos jogos possíveis  por Victor Ferreira/ EC Vitória
5 - Guga (Fluminense): 5,8% dos jogos possíveis por Lucas Merçon/Fluminense
6 - Lucas Piton (Vasco): 7,6% dos jogos possíveis por Daniel Ramalho/Vasco
7 - Gabriel Baralhas (Vitória): 8,1% dos jogos possíveis   por Victor Ferreira/EC Vitória
8 - Marlon Freitas (Botafogo): 8,3% dos jogos possíveis por Vítor Silva/Botafogo
9 - Lima (Fluminense): 9,4% dos jogos possíveis por Lucas Merçon/Fluminense
10 - Fernando Sobral (Ceará): 9,7% dos jogos possíveis por Divulgação/Ceará
12 - Reinaldo (Mirassol, 36 anos): 10% dos jogos possíveis por Divulgação/Mirassol
18 - Everton Ribeiro (Bahia, 36 anos): 11,3% dos jogos possíveis por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 12
1 - Igor Gomes (Atlético-MG): 2,9% dos jogos possíveis por Pedro Souza/Atlético-MG

Protagonismo rubro-negro: Ronald e Baralhas entre os mais disponíveis do país

No Vitória, os números chamam atenção. Ronald, que nos últimos seis anos também passou por Fortaleza, Cuiabá, Mirassol e Criciúma, não perdeu nenhuma partida por lesão nesta temporada desde que chegou ao Vitória, no começo da temporada. Ele soma 46 jogos e duas assistências pelo rubro-negro.

Baralhas, que chegou ao Vitória no início de 2025 após passagens por Ituano, Atlético-GO e Internacional, também figura entre os mais regulares: ficou fora de apenas 10 partidas por lesão ao longo dos 65 jogos do clube no ano, acumulando dois gols e duas assistências. No recorte geral do levantamento, aparece como um dos jogadores que menos desfalcou suas equipes desde 2020.

Everton Ribeiro mantém alto rendimento no Bahia mesmo após diagnóstico de câncer

No Bahia, o veterano Everton Ribeiro, de 36 anos, reforça o peso da experiência aliada a um preparo físico acima da média. Desde 2020, o meia perdeu somente 11,3% das partidas possíveis por questões médicas — índice menor que a média geral dos atletas avaliados (17%) e muito abaixo da média dos jogadores de mesma faixa etária, de 35 anos ou mais (19%).

Mesmo após descobrir um câncer na tireoide, o meia desfalcou o Bahia em apenas quatro jogos antes de retornar, consolidando-se como um dos atletas mais resilientes e presentes do futebol brasileiro recente.

O impacto da idade nas ausências por lesão

O levantamento também confirma uma tendência: quanto mais jovem o atleta, menor tende a ser o índice de desfalques. Igor Gomes, do Atlético-MG, lidera o ranking nacional, tendo perdido só 2,9% das partidas possíveis — ele tem 26 anos.

A média de idade dos dez jogadores que menos desfalcavam seus clubes é de 28,9 anos, enquanto entre os dez que mais ficaram fora por lesão ou má forma, a média sobe para 31,6 anos.

