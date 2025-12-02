CONSISTÊNCIA

Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões

Levantamento do BolaVip revla quais jogadores menos sofreram com lesões nos últimos seis anos

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:00

Baralhas, Everton Ribeiro e Ronald estão entre os atletas que menos desfalcaram seus clubes Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória e Letícia Martins/EC Bahia

Entre os atletas que mais entregam regularidade no futebol brasileiro, jogadores de Bahia e Vitória se destacam com números que desafiam a lógica das lesões no calendário nacional. Ronald e Gabriel Baralhas, do Vitória, e Everton Ribeiro, do Bahia, estão entre os jogadores de linha que menos desfalcam seus clubes por problemas físicos nas últimas seis temporadas, segundo levantamento do Bolavip.

O estudo analisou 82 atletas que atuaram ao menos uma vez no Brasileirão entre 2020 e 2025, utilizando estatísticas da Opta e registros do Transfermarkt. A partir dos jogos em que cada jogador ficou fora por lesão ou falta de condicionamento físico, foi calculado o percentual de partidas perdidas no período.

Protagonismo rubro-negro: Ronald e Baralhas entre os mais disponíveis do país

No Vitória, os números chamam atenção. Ronald, que nos últimos seis anos também passou por Fortaleza, Cuiabá, Mirassol e Criciúma, não perdeu nenhuma partida por lesão nesta temporada desde que chegou ao Vitória, no começo da temporada. Ele soma 46 jogos e duas assistências pelo rubro-negro.

Baralhas, que chegou ao Vitória no início de 2025 após passagens por Ituano, Atlético-GO e Internacional, também figura entre os mais regulares: ficou fora de apenas 10 partidas por lesão ao longo dos 65 jogos do clube no ano, acumulando dois gols e duas assistências. No recorte geral do levantamento, aparece como um dos jogadores que menos desfalcou suas equipes desde 2020.

Everton Ribeiro mantém alto rendimento no Bahia mesmo após diagnóstico de câncer

No Bahia, o veterano Everton Ribeiro, de 36 anos, reforça o peso da experiência aliada a um preparo físico acima da média. Desde 2020, o meia perdeu somente 11,3% das partidas possíveis por questões médicas — índice menor que a média geral dos atletas avaliados (17%) e muito abaixo da média dos jogadores de mesma faixa etária, de 35 anos ou mais (19%).

Mesmo após descobrir um câncer na tireoide, o meia desfalcou o Bahia em apenas quatro jogos antes de retornar, consolidando-se como um dos atletas mais resilientes e presentes do futebol brasileiro recente.

O impacto da idade nas ausências por lesão

O levantamento também confirma uma tendência: quanto mais jovem o atleta, menor tende a ser o índice de desfalques. Igor Gomes, do Atlético-MG, lidera o ranking nacional, tendo perdido só 2,9% das partidas possíveis — ele tem 26 anos.