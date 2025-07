PREÇO DO MANTO

Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Com alguns clubes oferecendo diferentes versões do uniforme de jogo, preços variam de R$ 290 a R$ 700

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:52

Camisas de Vitória, Bahia, Flamengo e Palmeiras para a temporada 2025 Crédito: Divulgação

Seja na arquibancada ou no sofa de casa, vestir a camisa do clube de coração é um gesto que vai além da paixão: é um símbolo de identidade. Mas esse amor tem preço, e nem sempre é acessível. Para entender quanto o torcedor precisa desembolsar para ter a peça principal do uniforme dos times da Série A, o CORREIO fez um levantamento com base nos preços das camisas oficiais de jogo disponíveis nos sites oficiais de venda de cada um dos 20 clubes da elite do Brasileirão.

O recorte considerou os valores das versões masculinas adultas, sem personalizações como nome, número ou patches de competições e patrocinadores, que costumam encarecer o produto. Ou seja, foram considerados os preços base das camisas, tal como aparecem nas lojas virtuais dos clubes.

Ranking das camisas mais caras da Série A do Brasileirão 1 de 20

Os preços encontrados revelam um cenário bastante variado. O Mirassol tem a camisa mais barata, custando R$ 290. Enquanto isso, Flamengo lidera com folga: a versão "authentic" da camisa rubro-negra, idêntica à que os jogadores usam em campo, custa R$ 700. Ainda assim, o torcedor do Mengão encontra alternativas mais em conta, como a versão "jogo", por R$ 400, e a "torcedor", por R$ 200.

A maioria, dos clubes adota esse modelo com diferentes categorias de camisas, oferecendo diferentes versões do mesmo uniforme, com mudanças no tecido e detalhes, para cobrar um valor mais em conta. O Palmeiras, por exemplo, tem sua camisa "jogador" por R$ 500, a versão "torcedor" por R$ 370 e uma terceira opção, chamada "estádio", por R$ 180.

Outro fator que influencia no valor é o público-alvo. Camisas femininas e infantis costumam ter preços mais baixos do que as masculinas. Já personalizações como nome e número, além da inclusão de patches de patrocinadores e campeonatos, aumentam significativamente o custo final. Em alguns casos, esse acréscimo pode ultrapassar os R$ 100.

No cenário nacional, Bahia e Vitória se destacam de forma distinta. O Tricolor de Aço oferece sua camisa por R$ 500 na versão de jogador e R$ 320 na torcedor, um preço similar ao dos clubes do eixo Sul-Sudeste. Já o Vitória oferece ao seu torcedor uma opção mais acessível: a camisa principal custa R$ 300, mesmo valor cobrado por clubes como Juventude e Bragantino.

Confira o ranking das camisas mais caras da Série A

Flamengo - R$ 700 (authentic) / R$ 400 (jogo) / R$ 200 (torcedor)

Corinthians - R$ 665 (jogador) / R$ 332,50 (torcedor)

Bahia - $500 (jogador) / R$ 320 (torcedor)

Internacional - R$ 500 (jogador) / R$ 400 (torcedor)

Santos - R$ 500 (jogador) / R$ 400 (torcedor)

São Paulo - R$ 500 (jogador) / R$ 350 (torcedor)

Palmeiras - R$ 500 (jogador) / R$ 370 (torcedor) / R$ 180 (estádio)

Fluminense - R$ 470 (jogador) / R$ 370 (torcedor)

Grêmio - R$ 470 (atleta) / R$ 360 (classic)

Sport - R$ 450 (jogador) / R$ 370 (torcedor)

Atlético-MG - R$ 400

Botafogo - R$ 400

Cruzeiro - R$ 400

Vasco - R$ 390

Fortaleza - R$ 350 (Plus) / R$ 330

Ceará - R$ 340 (jogador) / R$ 240 (poder alvinegro)

Bragantino - R$ 300

Juventude - R$ 300

Vitória - R$ 300