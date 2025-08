HISTÓRIA ESCRITA

Títulos, gols em clássicos e referência técnica: Everton Ribeiro completa 100 jogos pelo Bahia

Camisa 10 chegou ao 100º jogo disputado pelo Esquadrão no confronto contra o Retrô, pela Copa do Brasil

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 05:35

Everton Ribeiro completou 100 jogos pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Titular indiscutível e referência técnica do Bahia desde a temporada passada, Everton Ribeiro já é celebrado pela torcida tricolor, mas chegou a hora do camisa 10 comemorar uma nova conquista em Salvador. No triunfo por 3x2 diante do Retrô, pela Copa do Brasil, o meia entrou no decorrer da partida. A participação marcou o 100º jogo disputado com as cores vermelha, azul e branca na carreira. >

O marco foi comemorado pelo jogador após o fim do embate. “Eu estou vivendo sempre o máximo, o dia a dia. Muito feliz por poder fazer 100 jogos nessa grande instituição. Quando cheguei aqui, cheguei com a vontade de vencer, de marcar história. Meus primeiros 100 jogos chegaram, então muito feliz de poder ter essa marca. Espero que sejam os primeiros 100 de muitos jogos pela frente ainda. Então, é viver intensamente cada jogo e esse grande Bahia que a gente tem muito pela frente ainda”, deu o recado.>

Everton Ribeiro pelo Bahia 1 de 33

Aos 36 anos, Everton Ribeiro tem contrato somente até o fim de 2025. No entanto, o vínculo com o clube baiano pode ser renovado automaticamente em caso de cumprimento de metas. Os objetivos a serem cumpridos não foram revelados, mas o meia já demonstrou desejo de continuar vestindo a camisa do Esquadrão.>

A gente não falou ainda nada. O Cadu [Santoro] sabe da minha vontade de permanecer. A gente tem alguns gatilhos no contrato. Espero poder continuar jogando para bater eles e renovar automaticamente Everton Ribeiro Camisa 10 do Bahia

Na atual temporada, os números do jogador estão abaixo do que fez em seu primeiro ano. Em 38 partidas disputadas, marcou duas vezes e contribuiu apenas com duas assistências. Em contrapartida, o meia teve seis tentos anotados e nove passes para gols em 61 jogos em 2024. Vale lembrar que a sua primeira aparição ocorreu em um amistoso disputado contra o Blackburn Rovers. No entanto, o camisa 10 tem papel fundamental dentro da equipe de Rogério Ceni. Contra o Retrô, foi dele o passe que permitiu Ademir ter espaço para dar assistência ao gol de Willian José.>

Idolatria

Quando foi anunciado em janeiro do ano passado, Everton Ribeiro chegou à Salvador com a expectativa de se consolidar como um dos líderes do clube. Após sete anos defendendo o Flamengo, o meia revelou que a escolha pelo Bahia passava pelo seu desejo de contribuir com o crescimento do clube e por acreditar no projeto.>

“Eu acredito nesse movimento. O Nordeste muitas vezes acaba ficando para trás, mas é um movimento que pode mudar isso. A gente acredita em colocar o Bahia onde merece, disputando títulos, brigando lá em cima na tabela, indo novamente para a Libertadores”, disse na ocasião.>

Apesar de não conseguir levantar troféus na primeira temporada, o objetivo principal foi conquistado. Após 35 anos, a torcida tricolor pôde enfim comemorar a volta para a Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Bahia terminou na 8ª colocação, o que levou a equipe na atual temporada a superar The Strongest e Boston River antes de estrear na fase de grupos da competição internacional.>

A espera por um título foi sanada já no Campeonato Baiano deste ano. O Tricolor venceu o Vitória dentro da Arena Fonte Nova e empatou no Barradão, o que permitiu a conquista do 51º título estadual do clube, o primeiro troféu levantado pelo camisa 10. "Na grande história do Bahia, foi uma conquista difícil, um clássico, mas com sabor de alegria. É muito bom poder ser campeão com essa camisa pesada, retribuir essa alegria para o nosso torcedor que está sempre com a gente", comentou.>

Outro fator que aumenta a idolatria é o desempenho do jogador em clássicos Ba-Vi. O Vitória é a segunda maior vítima de Everton Ribeiro como atleta profissional, com cinco gols marcados contra os rubro-negros. Já com a camisa tricolor, foram três tentos anotados em 10 partidas disputadas contra o rival.>