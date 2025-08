CRIME SEXUAL

MP da França acusa Hakimi, do PSG, de estupro e jogador pode pegar até 15 anos de prisão

Acusação se baseia em denúncia de jovem de 24 anos, que afirma ter sido agredida na casa do atleta em 2023

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 19:09

Hakimi Crédito: Shutterstock

O Ministério Público de Nanterre, na região metropolitana de Paris, formalizou nesta sexta-feira (1º) a acusação de estupro contra o lateral Achraf Hakimi, de 26 anos. O pedido é para que o jogador do Paris Saint-Germain seja levado a julgamento. A decisão agora está nas mãos do juiz de instrução, responsável pela apuração do caso, que corre desde março de 2023. >

A acusação se baseia no depoimento de uma mulher de 24 anos, que afirma ter sido agredida sexualmente por Hakimi em fevereiro de 2023, na casa do jogador, após uma troca de mensagens pelo Instagram. A informação é do jornal francês Le Parisien.>

Hakimi em ação pelo PSG 1 de 5

Segundo o relato da vítima, Hakimi a teria beijado à força, apalpado seus seios sem consentimento e, em seguida, tentado forçá-la a ter uma relação sexual. Ainda de acordo com a denúncia, a jovem conseguiu fugir da residência e acionou um amigo para levá-la em segurança. O registro oficial da queixa foi feito na mesma noite.>

Em março de 2023, o Ministério Público francês abriu inquérito para apurar os fatos. Desde então, o atleta tem negado categoricamente as acusações. Em entrevista ao Le Parisien concedida em janeiro de 2025, Hakimi afirmou ser alvo de uma tentativa de chantagem:>

“A verdade é que, quando se é bem-sucedido e as coisas correm bem, tornamo-nos um alvo fácil para certas pessoas. Isso me ensinou que não se pode confiar em muita gente à nossa volta. Queriam chantagear-me e foi por isso que apresentamos uma queixa”, declarou o jogador.>