Campeão do BBB desafia Popó para luta de box: 'Vai ter que me olhar nos olhos e me respeitar'

Diego Alemão, campeão do BBB 7, anunciou que irá encarar o baiano tetracampeão mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 18:21

O campeão do Big Brother Brasil 7, Diego Alemão, anunciou que enfrentará o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas em uma luta que já começa a movimentar as redes sociais. O combate está previsto para acontecer nos próximos meses, e marcará a estreia de Alemão nos ringues contra um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. >

O anúncio foi feito pelo próprio Diego em uma publicação nas redes sociais. No vídeo, ele adota um tom desafiador e reflexivo ao falar sobre a luta e sua trajetória pessoal.>

“Nos últimos anos, falaram de mim, me julgaram, me apontaram. Mas ninguém… ninguém viu as batalhas que eu lutei no silêncio, as quedas que ninguém filmou, as dores que ninguém aplaudiu. Agora é diferente. Agora o Brasil inteiro vai ver. Vou enfrentar um tetracampeão mundial. Um monstro do esporte. Um homem que carrega respeito, história, glória. Mas quando o gongo tocar, não seremos lenda e promessa. Seremos dois homens. E ele vai ter que me olhar nos olhos… e me respeitar”, declarou Alemão.>

Aos 44 anos, o ex-BBB afirmou que terá cerca de seis meses de preparação para encarar Popó, que atualmente tem 48 anos e segue em plena forma. Apesar da experiência e do histórico vitorioso do pugilista, Alemão afirmou estar pronto para entrar em igualdade no duelo.>

Popó segue ativo nos ringues

O baiano e tetracampeão mundial de boxe, Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, tem se dedicado a lutas de exibição contra celebridades, acumulando vitórias sobre nomes conhecidos do público. >

Em sua última apresentação, em maio deste ano, ele venceu o ator Duda Nagle por decisão unânime dos juízes após seis rounds no evento Fight Music Show, realizado em São Paulo. Apesar da vitória, Popó não teve vida fácil: Duda resistiu aos golpes e foi aplaudido pelo público por sua coragem.>