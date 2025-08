ACIDENTE

Campeã olímpica morta em montanha pediu para 'ninguém se arriscar' para resgatá-la

Pedido por escrito impediu tentativa de resgate em área de alto risco

Carol Neves

1 de agosto de 2025

Campeã olímpica, Laura Dahlmeier morreu durante prática de montanhismo Crédito: Reprodução

A campeã olímpica Laura Dahlmeier, que morreu após um acidente enquanto escalava uma montanha no Paquistão, deixou por escrito uma carta na qual expressava um desejo claro: se fosse vítima de um acidente em condições extremas, não queria que ninguém arriscasse a própria vida tentando salvá-la. A revelação do conteúdo desse documento trouxe novos contornos à tragédia envolvendo a atleta, morta aos 30 anos após ser atingida por um deslizamento de rochas no pico Laila, a 5.700 metros de altitude. >

De acordo com representantes da ex-biatleta e alpinista, a carta deixava claro que, em caso de uma situação como essa, os socorristas deveriam priorizar a própria segurança. “Havia manifestado claramente por escrito que, em uma situação como essa, ninguém deveria arriscar a vida para socorrê-la”, informaram.>

Laura estava acompanhada de uma parceira de escalada no momento do acidente. A colega ainda tentou localizá-la e prestar socorro, mas, diante da ausência de sinais de vida e do risco contínuo de novos deslizamentos, decidiu recuar e alertar os serviços de emergência. Mesmo com o helicóptero enviado ao local no dia seguinte, as equipes não conseguiram acessar o corpo da atleta, em respeito tanto à situação perigosa quanto ao desejo deixado por ela.>

A carta, mantida em sigilo até agora, também foi mencionada no comunicado publicado pela família após a confirmação da morte. No texto, os parentes se despedem de Laura destacando sua autenticidade e coragem: “Ela nos mostrou que vale a pena seguir sonhos e metas, sempre se mantendo verdadeira a si mesma”.>

Além de campeã no biatlo, esporte que reúne esqui cross-country e tiro, Laura era uma alpinista experiente. Antes do acidente, havia concluído com sucesso a escalada da Grande Torre Trango, a 6.286 metros de altura. A região onde escalava, na Cordilheira do Caracórum, tem enfrentado fortes ventos nas últimas semanas, o que ampliava os riscos naturais.>