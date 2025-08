GOAT NO BARRADÃO?

Lionel Messi no Vitória? Nome do craque argentino aparece no BID do clube

Adolescente paraibano de 14 anos, chamado Lionel Messi Alves da Cruz, foi registrado pelo clube nas categorias de base

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 19:40

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O torcedor do Vitória que consultou o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (1º) certamente levou um susto ao ver um nome de peso no registro: Lionel Messi. Mas, apesar da semelhança impressionante, não se trata do craque argentino oito vezes eleito o melhor jogador do mundo. >

O novo "Messi" do futebol brasileiro é Lionel Messi Alves da Cruz, um jovem paraibano de 14 anos, nascido em 30 de novembro de 2011, que acaba de ser integrado às categorias de base do Leão da Barra.>

Registro de Lionel Messi no BID Crédito: Reprodução/CBF

Natural de Queimadas, na Paraíba, o garoto atua como meia e foi inscrito com o número 840074. Por se tratar de um atleta com menos de 16 anos, ele foi registrado como vínculo não profissional, por meio de um contrato de formação iniciado no último dia 15 de julho. O registro definitivo só apareceu no sistema da CBF nesta sexta-feira, às 14h49.>

O que mais chama atenção, além do nome idêntico ao de Lionel Andrés Messi Cuccittini, é o fato de o apelido oficial também constar como “Lionel Messi” no sistema da CBF, aumentando ainda mais a coincidência curiosa. >