Apresentado e regularizado, Cantalapiedra admite que ainda busca forma ideal: ‘Não estou 100%’

Embora já esteja registrado no BID e possa estrear com a camisa do Vitória, atacante espanhol diz não estar totalmente preparado

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 17:24

Apresentação de Aitor Cantalapiedra Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Diante da necessidade de reforçar o elenco e das limitações financeiras, o Vitória optou por investir em nomes pouco conhecidos do mercado europeu nesta janela de transferências. Entre as seis contratações realizadas até o momento, uma das que mais chamou atenção foi a do atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, que já passou por clubes como Barcelona, Villarreal, Sevilla e Panathinaikos. >

Após uma boa temporada no futebol do Chipre, onde marcou 14 gols em 35 partidas pelo AEK Larnaca, o jogador de 29 anos chegou ao clube sem custos e assinou contrato até junho de 2027. Há cerca de três semanas, vem treinando na Toca e, nesta sexta-feira (1º), teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ficando oficialmente apto a estrear pelo Vitória. Entretanto, em sua apresentação oficial, admitiu ainda não estar em plena forma física.>

“Sei que é uma grande responsabilidade jogar pelo Vitória. Sei que se espera muito de quem vem da Europa. Mas preciso dizer que não estou 100%. O primeiro que vai exigir 100% de mim sou eu, sei que a torcida vai reclamar, vão pedir mais. Sei como funciona, estou há muitos anos no futebol, estou acostumado e isso é o que me motiva. Estou preparado para o desafio”, disse Cantalapiedra em entrevista coletiva.>

Com a torcida Colossal demonstrando grande expectativa para vê-lo em campo, principalmente por ainda não conhecerem bem seu estilo de jogo, Cantalapiedra comentou sobre suas características. Formado em La Masia, centro de formação do Barcelona, o espanhol afirmou que pode atuar em diferentes funções no setor ofensivo, embora tenha preferência por jogar de forma mais centralizada.>

“Posso jogar nas três posições atrás do atacante. Eu gosto mais de jogar por dentro, é onde me sinto mais cômodo. Mas também me sinto bem jogando aberto, posso jogar em todas as posições, pude fazer isso no Barcelona. Eles te ensinam a entender todas as posições. É uma característica que me ajuda na adaptação”, destacou.>

Apresentação de Aitor Cantalapiedra 1 de 4

O atacante também revelou detalhes sobre sua negociação com o Vitória e ressaltou o papel fundamental do executivo de futebol do clube, Gustavo Vieira, para que o acerto fosse concretizado.>

“Estava em Barcelona com minha família e meu agente me falou da possibilidade de jogar no Brasil, no Vitória. No primeiro momento eu não pensava em mudar de continente. É um grande passo para mim e minha família. O Gustavo queria falar comigo e eu estava disposto a ouvir, não podemos fechar as portas para nada. Eu fiquei encantado em falar com ele. Ele sabia como eu jogava, sabia meus pontos fracos e fortes. Essa é uma das razões. Eu só precisei falar com ele uma vez para saber que o Vitória era o melhor para mim”, contou.>

Vivendo sua primeira experiência fora da Europa, Cantalapiedra ainda está em fase de adaptação, mas já começa a se entrosar com os novos companheiros e a conhecer melhor a cidade de Salvador.>

“Estou muito feliz. Não deu para ver muito de Salvador porque tenho treinado muito, procurando casa para a minha família. Já saí para jantar com alguns companheiros, estou conhecendo eles. Temos aqui um bom ambiente, um bom grupo, com grandes jogadores. Espero que a gente possa conseguir nossos objetivos”, projetou.>

Aitor e o restante do elenco do Vitória treinaram na manhã desta sexta-feira, no CT Manoel Pontes Tanajura, dando sequência à preparação para o confronto contra o Palmeiras, neste domingo (3), no Barradão, às 18h30, pela 18ª rodada do Brasileirão. A equipe volta aos trabalhos na manhã deste sábado, quando finaliza os ajustes para enfrentar o Verdão.>