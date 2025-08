ESQUADRÃO MOTIVADO

Bahia enfrenta o Sport na Ilha do Retiro para continuar entre os primeiros da Série A

Confronto contra os pernambucanos ocorre neste sábado (2), a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 05:00

Bahia enfrenta o Sport na Ilha do Retiro para continuar entre os primeiros da Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Dentro do Bahia, a cobrança tem sido maior, já que os objetivos do clube estão mais ambiciosos. Nesse contexto, para seguir brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão não pode vacilar na competição. Neste sábado (2), os tricolores enfrentam o Sport, na Ilha do Retiro, com o objetivo de se manter próximos aos líderes. O confronto, válido pela 18 rodada da Série A, começa às 16h. >

O jogo marca um duelo entre equipes que vivem realidades diferentes na primeira divisão. Enquanto o Bahia ocupa a quarta colocação, com 28 pontos, o Sport está na lanterna da competição. Com apenas cinco pontos e nenhuma vitória até agora, os pernambucanos encaram o clássico nordestino como a oportunidade de conquistar sua primeira vitória na Série A e diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.>

A rivalidade entre os dois clubes é histórica. Nos últimos anos, Bahia e Sport decidiram a final da Copa do Nordeste de 2017, e a rixa aumentou com a contratação de Luciano Juba. O lateral deixou o clube pernambucano sem custos e, atualmente, é um dos destaques do Esquadrão. Em 2023, ainda om Juba no Sport, o Leão da Ilha goleou por 6x0.>

Apesar de não ter jogado pelo Bahia na ocasião, o uruguaio Lucho Rodriguez comentou sobre aquele jogo. O atacante afastou qualquer relação entre os dois confrontos e projetou o duelo com otimismo. "É uma equipe totalmente diferente da que foi naquela partida. São situações totalmente diferentes, tanto nossas quanto deles. Temos um time muito mais sólido do que naquele período e creio que faremos uma boa partida. Estamos prontos e sabemos das situações que cada equipe enfrenta", afirmou.>

Apesar da alta expectativa, o tricolor terá que superar seu histórico desfavorável em Pernambuco para conquistar a vitória na Ilha do Retiro. Com o Sport como mandante, o Bahia tem um aproveitamento de apenas 37%, vencendo apenas nove dos 31 jogos, com oito empates e 14 derrotas. No total, considerando todas as competições, foram disputados 61 jogos entre as equipes, com 21 vitórias para o Bahia, 15 empates e 20 triunfos para os pernambucanos.>

Visando manter o bom retrospecto no clássico, o técnico Rogério Ceni precisará lidar com a ausência de Erick Pulga. O camisa 16 saiu lesionado no jogo com o Retrô, após apenas 13 minutos em campo. Sem o principal responsável pelas assistências do Bahia no ano, Ceni pode optar por modificar o esquema tático e utilizar Cauly ou promover Kayky à titularidade. Iago Borduchi e Michel Araújo também são alternativas.>

"Vamos buscar uma solução improvisando algum jogador que atue na direita. Podemos mudar o sistema e mante rum lateral alto", comentou Ceni.>