LUTO

Filho de goleiro do Bayern de Munique morre aos seis anos

Jogador pediu respeito à privacidade neste momento de dor

Sven Ulreich, goleiro do Bayern de Munique, anunciou nesta sexta-feira a morte de seu filho Len, de seis anos. A informação foi divulgada por ele e sua esposa, Lisa, por meio de uma publicação nas redes sociais, na qual explicam que o menino faleceu há algumas semanas em decorrência de uma doença grave. >

“O nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com nossa filha, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo”, escreveram os dois.>

No comunicado, o casal também relatou que o momento é de profunda dor e que a decisão de tornar pública a perda agora foi pensada com muito cuidado. Segundo eles, apesar da dificuldade, o anúncio seria necessário para esclarecer a situação entre amigos, familiares e também perante o público.>

“A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações”, solicitaram.>

Ulreich e Lisa preferiram não dar mais detalhes sobre o estado de saúde do menino, que nasceu três anos depois da chegada do goleiro ao Bayern, clube que ele defende desde 2015, após passagem pelo Stuttgart. Como forma de preservar o luto, os comentários da publicação foram desativados no Instagram.>