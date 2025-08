DECISÃO

Justiça de Roraima suspende investigações contra presidente da CBF

Samir Xaud foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima suspendeu as investigações em relação ao presidente Samir Xaud. Ele foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na no último dia 30 como parte de uma operação que apura supostos crimes eleitorais em Roraima. >

O vice-presidente do TRE-RR destacou que “não restaram demonstrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva capazes de associar a participação do paciente na prática de crime eleitoral”.>

“Sei de onde eu vim, sei quem eu sou e mantive a tranquilidade nos últimos dias, apesar da injustiça cometida e da grave exposição negativa da minha imagem. Seguirei trabalhando com foco, fé e honestidade em prol do futebol brasileiro”, declarou Samir Xaud.>

Batizada de Operação Caixa Preta, a ação tem como foco a investigação de suspeitas de compra de votos durante as eleições municipais de 2024. Agentes da PF cumpriram mandados em endereços ligados aos investigados, incluindo a residência de Xaud e a sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos envolvidos.>

As investigações começaram após a prisão de Renildo Lima, em setembro de 2024, quando ele foi flagrado com R\$ 500 mil em espécie. Parte do dinheiro, segundo a polícia, foi encontrada escondida na cueca do empresário. Ele é sócio majoritário da Asatur, uma das maiores empresas de transporte rodoviário de Roraima, avaliada em R$ 11,1 milhões.>