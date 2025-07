ESQUEMA INVESTIGADO

Presidente da CBF é alvo de operação da PF em Roraima

Ação investiga suposta compra de votos nas eleições municipais de 2024

Batizada de Operação Caixa Preta, a ação tem como foco a investigação de suspeitas de compra de votos durante as eleições municipais de 2024. Agentes da PF cumpriram mandados em endereços ligados aos investigados, incluindo a residência de Xaud e a sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos envolvidos.>

As investigações começaram após a prisão de Renildo Lima, em setembro de 2024, quando ele foi flagrado com R\$ 500 mil em espécie. Parte do dinheiro, segundo a polícia, foi encontrada escondida na cueca do empresário. Ele é sócio majoritário da Asatur, uma das maiores empresas de transporte rodoviário de Roraima, avaliada em R$ 11,1 milhões.>