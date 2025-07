DECISIVO E GOLEADOR

Somente três volantes marcaram mais gols que Baralhas em um mesmo ano pelo Vitória desde 2015

Jogador foi o autor do gol que arrancou o empate diante do Mirassol na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de julho de 2025 às 05:05

Gabriel Baralhas tem quatro gols marcados pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando os atacantes não estão inspirados, outros protagonistas aparecem nos momentos decisivos. Pela quarta vez na temporada, o responsável por balançar as redes para o Vitória em um momento importante foi o volante Gabriel Baralhas, autor do gol que arrancou o empate diante do Mirassol na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após ter as redes vazadas, o camisa 44 igualou o confronto com um chute forte aos 12 minutos do primeiro tempo. >

Titular em quatro das cinco partidas sob o comando de Fábio Carille, o volante teve a atuação elogiada pelo treinador após o fim do confronto contra os paulistas na Série A. “Baralhas já conheço muito bem, torcedor se apaixona por sua luta, entrega, belo gol, é um guerreiro, disse.>

Com o tento anotado no último final de semana, Baralhas chegou a sua sexta participação em gols na temporada. Antes, o jogador marcou contra Ferroviário, Fortaleza e Maranhão, além de ter contribuído com assistência contra o Leão do Pici e contra o Bahia. Em todas as partidas que o volante participou diretamente de um gol, o Vitória não perdeu. Nos confrontos citados, foram três resultados positivos e dois empates.>

A importância dos tentos anotados pelo jogador também é fator de destaque para o camisa 44. Contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste, e contra o Maranhão, na Copa do Brasil, abriu o placar. Já contra o Fortaleza, também pela competição regional, virou o confronto.>

Apesar da boa fase ofensiva, o meio-campista ainda pode se inspirar em outros jogadores que passaram pela Toca do Leão para continuar ajudando o clube rubro-negro. Somente três volantes marcaram mais gols que Gabriel Baralhas em uma mesma temporada com a camisa do Vitória nos últimos 10 anos. >

Formado nas divisões de base do Leão, Marcelo balançou as redes cinco vezes em 2016. Em segundo lugar, Willian Oliveira teve temporada artilheira em 2024, quando fez seis gols, sendo cinco no Brasileirão. Em dado momento, o atual camisa 29 chegou a ser o artilheiro da Série A.>

No topo da lista, o volante Yago Felipe anotou nove tentos em 2018. Vale destacar que o antigo camisa 77 é o jogador da lista que tinha mais liberdade de movimentação, por vezes atuando mais avançado ou caindo pelas beiradas do campo. Uma temporada antes, em 2017, o próprio Yago também já tinha marcado quatro gols na temporada, assim como Uillian Correia no mesmo ano.>