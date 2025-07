DE VOLTA AO TRABALHO

Com Daniel Jr. de volta e Romarinho treinando normalmente, Vitória inicia preparação para encarar o Palmeiras

Meia é reintegrado ao elenco e atacante treina com o grupo visando fazer sua estreia no confronto de domingo (30), no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de julho de 2025 às 20:34

Daniel Jr e Romarinho Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o empate com o Mirassol, o elenco do Vitória se reapresentou nesta terça-feira (29), no CT Manoel Pontes Tanajura, iniciando a primeira semana livre de treinamentos sob o comando do técnico Fábio Carille. O foco agora é a preparação para o próximo compromisso do time, diante do Palmeiras, no domingo (3), no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

A atividade teve como destaques as presenças do meia-atacante Daniel Jr. e do atacante Romarinho. Reintegrado ao grupo, Daniel voltou de empréstimo após passagens por América-MG e Portuguesa, e participou do aquecimento com os companheiros antes de seguir para um trabalho específico de recondicionamento físico com o assistente Diego Almeida. >

O jogador, que foi comprado pelo Vitória em janeiro de 2024 por R$ 2,5 milhões após uma negociação conturbada com Cruzeiro e Coritiba, não conseguiu corresponder à alta expectativa gerada em torno de sua contratação. Embora tenha tido alguns bons momentos, perdeu espaço e foi emprestado duas vezes. >

No América-MG, chegou a marcar um gol logo na estreia, mas conviveu com lesões e disputou apenas nove partidas, sendo titular em quatro. Na Portuguesa, em 2025, atuou em cinco jogos, todos como titular.>

Já Romarinho, recém-chegado ao clube, participou normalmente do treino com o grupo e pode fazer sua estreia justamente diante do Palmeiras. O atacante carrega um histórico positivo contra o time paulista, tendo marcado cinco gols em cinco clássicos enquanto defendia o Corinthians, o que anima os torcedores do Leão.>

O dia de treinamentos começou com uma apresentação de vídeo na sala de imprensa do Barradão, seguida da pré-ativação na academia. Os goleiros realizaram trabalhos específicos com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse, enquanto o elenco de linha passou por uma sequência de atividades no campo. >

A primeira parte do treino envolveu exercícios de aquecimento com foco em agilidade e velocidade. Em seguida, o grupo trabalhou trocas de passes com ênfase na precisão, velocidade e progressão das jogadas. Na terceira etapa, os atletas treinaram finalizações, cruzamentos e enfrentamentos em situações de jogo. >

Por fim, os atacantes Carlinhos, Aitor, Renato Kayzer e Renzo López participaram de um complemento voltado para chutes a gol, sob orientação direta de Carille, enquanto os demais jogadores realizaram piques sob o comando do preparador físico César Mendes.>