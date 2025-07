TEMPO DE OURO

Reajustar a rota: Carille tem primeira semana livre desde que assumiu o Vitória

Elenco rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira (29) para dar início à preparação visando o duelo contra o Palmeiras

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:10

Fábio Carille tem primeira semana livre de treinos desde que assumiu o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O momento é de reconstrução e o calendário não ajudou, mas enfim o treinador Fábio Carille tem uma semana livre para treinar o Vitória e deixar o Leão mais próximo do que entende como o time ideal. Com folga na segunda-feira (28), o elenco rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira (29) para dar início à preparação visando o duelo contra o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no próximo domingo (3), a partir das 19h30.>

“As semanas que vão abrir espaço para que eu consiga treinar e ver melhor o grupo todo. Todos estão se dedicando bastante. Jogadores estão me surpreendendo, até os da base, e eu estou gostando do pouco que eu vi”, disse o comandante rubro-negro após o empate contra o Sport.>

As cinco sessões de treino que antecedem o jogo diante do Palmeiras vão servir para que Carrile ajuste os erros cometidos pelo time após a volta da pausa de intertemporada. Desde que assumiu o comando da equipe baiana, o técnico assumiu o time em cinco partidas em um curto intervalo de 16 dias, o que gera uma média de um jogo a cada três dias, aproximadamente. >

Além de aparar as arestas, o treinador já confessou que ainda não tem um time titular definido e nem um esquema escolhido para abrigar as melhores características dos jogadores rubro-negros, o que deve começar a ser treinado nesta semana. O torcedor do Leão que acompanhou os primeiros jogos com o novo comandante percebeu que o esquema se manteve o mesmo, sempre com quatro defensores, três meias e três pontas. Até quando o time entrou em campo com três volantes, um deles atuou como extremo.>

“Estamos assistindo a muitos jogos de jogadores que estão chegando, e eu não conheço no dia a dia, tirando o Romarinho. Precisamos entender as funções deles. Ainda não sei se vamos jogar com linha de quatro ou linha de três. Isso passa pela minha cabeça. Uma linha com três zagueiros para ter Matheuzinho e Romarinho perto do nove”, explicou Fábio Carille.>

“Já joguei assim e gosto. Fazer uma linha com três, ter dois alas e dois meias perto do nove, especificamente Matheuzinho e Romário. Claro que tenho que levar isso para o campo e ver como tudo isso funciona", complementou. Outra possibilidade comentada pelo treinador é uma dupla de centroavantes com Renato Kayzer e Renzo López, já que ambos possuem características diferentes e se complementam.>

Além de Romarinho, que foi treinado por Carille no Al-Ittihad, a semana livre serve como mais tempo de preparação para os novos reforços se ambientarem ao novo clube. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o brasileiro já pode vestir a camisa do Vitória, assim como o português Rúben Ismael. Já o espanhol Aitor Cantalapiedra ainda aguarda a regularização.>