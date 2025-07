FUTEBOL

Oitavas da Copa do Brasil começam nesta terça (29); veja onde assistir, duelos e horários

Botafogo x Bragantino abrem os jogos de ida da competição

As oitavas da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (29), com o duelo entre Botafogo e Bragantino, às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere. >