FUTEBOL

Próxima edição do Mundial de Clubes já tem times confirmados; veja lista

Das 32 vagas, 12 serão distribuídas para equipes da Europa, enquanto a América do Sul terá seis representantes

O Chelsea derrotou o PSG e venceu a primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa neste domingo (13). O formato com 32 clubes fez sucesso e já deixa saudade para os torcedores. Marcada para 2029, a próxima edição já tem quatro clubes classificados. >

Das 32 vagas, 12 serão distribuídas para equipes da Europa, enquanto a América do Sul terá seis representantes — os quatro campeões da Copa Libertadores entre 2025 e 2028, dois via ranking. As Américas do Norte e Central, a África e Ásia vão contar com quatro times cada. Há ainda uma vaga para um time da Oceania. >