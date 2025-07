TRETA NAS REDES

Senador dá chamada em Jerônimo e manda governador 'trabalhar'

Ciro Nogueira respondeu a uma reclamação do baiano sobre uma crítica sua ao ministro Rui Costa

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) deu uma chamada no governador Jerônimo através das suas redes sociais, neste domingo (13). Em uma postagem, ele lembrou sua crítica ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e mandou o chefe do executivo baiano ir "trabalhar". >

A postagem é uma resposta a uma reclamação do governador baiano, feita também neste domingo, sobre uma crítica do senador ao ministro do governo Lula, publicada na última quinta (10), no X. Em seu perfil na mesma plataforma, Jerônimo falou que "o senador Ciro Nogueira, por exemplo, quer criar uma cortina de fumaça no caso e ataca o ministro Rui Costa". >