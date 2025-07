MEDIDAS

Governo vai recorrer à OMC contra tarifas dos Estados Unidos, diz Lula

Presidente brasileiro concedeu entrevistas às TVs Record e Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (10), em entrevistas às TVs Record e Globo, que o governo federal vai abrir uma reclamação oficial junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), para tentar reverter as tarifas de 50% sobre exportações de produtos comerciais aos Estados Unidos, anunciada nessa quarta (9) por Donald Trump. Caso não haja avanço, o presidente brasileiro disse que aplicará a lei de reciprocidade, ou seja, também taxará o país norte-americano. À Record, ele citou o mesmo valor de 50%.>

"Não tomo decisão com 39 graus de febre. Vamos tentar primeiro com a OMS, para que ela tome uma posição para saber quem está certo e quem está errado. Não queremos brigar com ninguém, mas não aceitamos intromissão", disse Lula, na Globo.>