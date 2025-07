REPERCUSSÃO AO TARIFAÇO

'É uma agressão ao país', diz vice-líder do governo Lula; Bolsonaro reafirma perseguição

Em carta a Lula, o presidente norte-americano Donald Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

O vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, deputado Lindbergh Farias, disse nesta quarta-feira (9) que a taxação de 50% anunciada por Donald Trump sobre os produtos brasileiros é uma agressão ao Brasil e uma decisão política. Ele argumenta que, na mesma carta enviada a Lula sobre a taxação, o presidente norte-americano cita que o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) "é uma vergonha internacional". A declaração de Lindbergh foi dada à GloboNews.>

Na rede social X, sem citar as tarifas impostas ao Brasil por Trump, Bolsonaro publicou uma mensagem, por volta das 18h30, em que se refere a si mesmo em terceira pessoa e diz: "Jair Bolsonaro é perseguido porque segue vivo na consciência popular. Mesmo fora do poder, continua sendo o nome mais lembrado - e o mais temido. Por isso, tentam aniquilá-lo politicamente, moralmente e judicialmente. Não por justiça, mas por medo".>

Nesta quarta (9), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano. Segundo Trump, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto.>

No documento, Trump cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, para justificar o ataque ao país. Ele também citou ordens do STF emitidas contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que mantêm residência nos Estados Unidos.>