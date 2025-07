POLÍTICA

Deputado federal é alvo de busca em operação da PF por suspeita de desvios de dinheiro público

Júnior Mano (PSB-CE) é um dos investigados pela Polícia Federal

O deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Ceará para apurar suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares. A ação aconteceu nesta terça-feira (8). As informações são do Uol. >