NOVIDADE

Nova loja! Saiba o que vai funcionar no lugar da antiga Tend Tudo em Salvador

Imóvel fica na Avenida Tancredo Neves

Segundo funcionários da empresa informaram ao CORREIO, a inauguração ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer até o final do ano. O objetivo é ampliar a influência do empreendimento na capital baiana.>

A Bikatto Acabamentos tem uma unidade na Avenida San Martin, com horário de funcionamento de segunda a sexta das 8h às 17h, e sábado, das 8h as 14h (exceto feriados). A outra loja está localizada na Alameda das Espatódeas, no bairro Caminho das Árvores. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 9h às 18h. No sábado, o funcionamento é das 9h as 14h (exceto feriados).>