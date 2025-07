RECUPERAÇÃO

O que se sabe sobre a saúde de Edu Guedes após cirurgia para retirada de tumores

Estado de saúde do apresentador preocupa fãs após cirurgia por câncer no pâncreas; recuperação será delicada

Heider Sacramento

Publicado em 8 de julho de 2025 às 07:54

Edu Guedes Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisou ser submetido a uma cirurgia de alta complexidade no último sábado (5). O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e, segundo sua equipe, os próximos dias exigirão atenção especial. >

A descoberta do câncer aconteceu de forma inesperada. Conforme comunicado da assessoria, Guedes buscou atendimento para tratar cálculos renais, mas exames complementares identificaram um tumor. “Durante a realização de exames complementares, foi identificado um tumor no pâncreas, sendo necessária também a cirurgia para sua remoção”, informou a equipe.>

A cirurgia, uma pancreatectomia robótica, durou cerca de seis horas e foi conduzida pelo médico Joaquim de Almeida. Trata-se de um procedimento de alta precisão que permite a retirada total ou parcial do pâncreas com auxílio de tecnologia robótica. Segundo os médicos, a operação foi bem-sucedida e sem complicações.>

Apesar do bom resultado, a recuperação de Edu Guedes será delicada. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou o apresentador, em mensagem repassada por sua assessoria à imprensa. Ele segue em observação, com monitoramento constante da equipe médica.>