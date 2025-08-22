Inmet emite alerta de vendaval para 139 cidades baianas; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:17
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta sexta-feira (22) um alerta de vendaval para 139 cidades baianas, incluindo Senhor do Bonfim, Juazeiro e Jacobina (veja lista completa abaixo).
A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h - considerado forte, mas há baixo risco de queda de galhos de árvores. O aviso é válido até 18h.
As cidades afetadas estão no Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Extremo Oeste e Nordeste.
Principais cidades afetadas pelo vendaval
A orientação é, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Abaíra
Abaré
América Dourada
Andaraí
Andorinha
Antônio Gonçalves
Baixa Grande
Barra
Barra da Estiva
Barra do Mendes
Barro Alto
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Lapa
Boninal
Bonito
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Buritirama
Caém
Caetité
Cafarnaum
Caldeirão Grande
Campo Alegre de Lourdes
Campo Formoso
Canarana
Cansanção
Canudos
Capela do Alto Alegre
Capim Grosso
Casa Nova
Caturama
Central
Chorrochó
Curaçá
Dom Basílio
Érico Cardoso
Euclides da Cunha
Filadélfia
Gavião
Gentio do Ouro
Glória
Ibicoara
Ibipeba
Ibipitanga
Ibiquera
Ibitiara
Ibititá
Ibotirama
Igaporã
Ipupiara
Iraquara
Irecê
Itaberaba
Itaeté
Itaguaçu da Bahia
Itiúba
Ituaçu
Jacobina
Jaguarari
Jeremoabo
João Dourado
Juazeiro
Jussara
Jussiape
Lagoa Real
Lajedinho
Lapão
Lençóis
Livramento de Nossa Senhora
Macajuba
Macaúbas
Macururé
Mairi
Matina
Miguel Calmon
Mirangaba
Monte Santo
Morpará
Morro do Chapéu
Mucugê
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Muquém do São Francisco
Nordestina
Nova Redenção
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Ourolândia
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Paulo Afonso
Piatã
Pilão Arcado
Pindobaçu
Pintadas
Piritiba
Ponto Novo
Presidente Dutra
Queimadas
Quijingue
Quixabeira
Remanso
Riacho de Santana
Rio de Contas
Rio do Pires
Rodelas
Ruy Barbosa
Santa Brígida
Santaluz
Santana
São Domingos
São Gabriel
São José do Jacuípe
Saúde
Seabra
Senhor do Bonfim
Sento Sé
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Serrolândia
Sítio do Mato
Sobradinho
Souto Soares
Tanque Novo
Tapiramutá
Uauá
Uibaí
Umburanas
Utinga
Valente
Várzea da Roça
Várzea do Poço
Várzea Nova
Wagner
Wanderley
Xique-Xique