Inmet emite alerta de vendaval para 139 cidades baianas; veja lista

Vento pode chegar a 60km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:17

Juazeiro teve taxa de 76,2 e ficou em segundo lugar no ranking
Juazeiro  Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta sexta-feira (22) um alerta de vendaval para 139 cidades baianas, incluindo Senhor do Bonfim, Juazeiro e Jacobina (veja lista completa abaixo). 

A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h - considerado forte, mas há baixo risco de queda de galhos de árvores. O aviso é válido até 18h.

As cidades afetadas estão no Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Extremo Oeste e Nordeste. 

Principais cidades afetadas pelo vendaval

Senhor do Bonfim por Reprodução
Juazeiro  por Reprodução
Jacobina por Reprodução/Prefeitura de Jacobina
 Irecê por Divulgação/Prefeitura de Irecê
Bom Jesus da Lapa por Prefeitura de Bom Jesus da Lapa
1 de 5
Senhor do Bonfim por Reprodução

A orientação é, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Confira lista:

Abaíra

Abaré

América Dourada

Andaraí

Andorinha

Antônio Gonçalves

Baixa Grande

Barra

Barra da Estiva

Barra do Mendes

Barro Alto

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Buritirama

Caém

Caetité

Cafarnaum

Caldeirão Grande

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canarana

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Casa Nova

Caturama

Central

Chorrochó

Curaçá

Dom Basílio

Érico Cardoso

Euclides da Cunha

Filadélfia

Gavião

Gentio do Ouro

Glória

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Ipupiara

Iraquara

Irecê

Itaberaba

Itaeté

Itaguaçu da Bahia

Itiúba

Ituaçu

Jacobina

Jaguarari

Jeremoabo

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lagoa Real

Lajedinho

Lapão

Lençóis

Livramento de Nossa Senhora

Macajuba

Macaúbas

Macururé

Mairi

Matina

Miguel Calmon

Mirangaba

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Nordestina

Nova Redenção

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Paulo Afonso

Piatã

Pilão Arcado

Pindobaçu

Pintadas

Piritiba

Ponto Novo

Presidente Dutra

Queimadas

Quijingue

Quixabeira

Remanso

Riacho de Santana

Rio de Contas

Rio do Pires

Rodelas

Ruy Barbosa

Santa Brígida

Santaluz

Santana

São Domingos

São Gabriel

São José do Jacuípe

Saúde

Seabra

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Serrolândia

Sítio do Mato

Sobradinho

Souto Soares

Tanque Novo

Tapiramutá

Uauá

Uibaí

Umburanas

Utinga

Valente

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Wagner

Wanderley

Xique-Xique

