VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador

Uemerson Alcântara precisou descer do veículo para abrir caminho na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:42

Registro foi compartilhado nas redes sociais por enfermeira do Samu
Registro foi compartilhado nas redes sociais por enfermeira do Samu Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador chamou atenção para as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos profissionais. Nas imagens, o médico Uemerson Alcântara aparece saindo da ambulância e abrindo caminho para o veículo passar em meio ao trânsito da capital baiana.

A gravação foi compartilhada pela enfermeira Daiane Burgos em seu perfil no Instagram, na sexta-feira (19). "Isso é uma realidade presente em todas as grandes cidades: infelizmente as pessoas não liberam a passagem para ambulância até porque, às vezes, o trânsito está tão caótico que cada um faz de uma forma. E mais uma vez quem é o único prejudicado é o paciente", desabafou a profissional. 

Em um trecho da Avenida Tancredo Neves, próximo a estação de metrô Pernambués, o médico desceu do veículo e transitou entre os carros, organizando o fluxo de veículos para que a ambulância pudesse passar. 

Mesmo com a sirene e as luzes de alerta acionadas, a ambulância do Samu teve dificuldades para trafegar em meio ao congestionamento. "Nosso médico hoje, novamente, desceu para poder organizar o trânsito e dar passagem para a nossa unidade que estava com paciente precisando urgente de uma avaliação de imagem devido a gravidade do caso", justificou a enfermeira. 

