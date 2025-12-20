VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:42
Um vídeo gravado por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador chamou atenção para as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos profissionais. Nas imagens, o médico Uemerson Alcântara aparece saindo da ambulância e abrindo caminho para o veículo passar em meio ao trânsito da capital baiana.
A gravação foi compartilhada pela enfermeira Daiane Burgos em seu perfil no Instagram, na sexta-feira (19). "Isso é uma realidade presente em todas as grandes cidades: infelizmente as pessoas não liberam a passagem para ambulância até porque, às vezes, o trânsito está tão caótico que cada um faz de uma forma. E mais uma vez quem é o único prejudicado é o paciente", desabafou a profissional.
Em um trecho da Avenida Tancredo Neves, próximo a estação de metrô Pernambués, o médico desceu do veículo e transitou entre os carros, organizando o fluxo de veículos para que a ambulância pudesse passar.
Mesmo com a sirene e as luzes de alerta acionadas, a ambulância do Samu teve dificuldades para trafegar em meio ao congestionamento. "Nosso médico hoje, novamente, desceu para poder organizar o trânsito e dar passagem para a nossa unidade que estava com paciente precisando urgente de uma avaliação de imagem devido a gravidade do caso", justificou a enfermeira.