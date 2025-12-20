VIRALIZOU

VÍDEO: Médico do Samu desce de ambulância para liberar trânsito durante emergência em Salvador

Uemerson Alcântara precisou descer do veículo para abrir caminho na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:42

Registro foi compartilhado nas redes sociais por enfermeira do Samu Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador chamou atenção para as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos profissionais. Nas imagens, o médico Uemerson Alcântara aparece saindo da ambulância e abrindo caminho para o veículo passar em meio ao trânsito da capital baiana.

A gravação foi compartilhada pela enfermeira Daiane Burgos em seu perfil no Instagram, na sexta-feira (19). "Isso é uma realidade presente em todas as grandes cidades: infelizmente as pessoas não liberam a passagem para ambulância até porque, às vezes, o trânsito está tão caótico que cada um faz de uma forma. E mais uma vez quem é o único prejudicado é o paciente", desabafou a profissional.

Em um trecho da Avenida Tancredo Neves, próximo a estação de metrô Pernambués, o médico desceu do veículo e transitou entre os carros, organizando o fluxo de veículos para que a ambulância pudesse passar.