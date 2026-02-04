Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:10
Se você estava esperando um sinal para organizar suas finanças ou apresentar aquele projeto detalhado no trabalho, o sinal verde acendeu.
Hoje, o Sol em Aquário se une à precisão da Lua em Virgem para premiar quem tem método. Áries, Virgem e Sagitário estão no olho do furacão da produtividade. Para esses signos, o dia não é de promessas, mas de entregas reais.
É o momento ideal para conferir extratos, negociar aquela dívida antiga ou simplesmente mostrar que você é o mestre dos detalhes.
Quem agir com os pés no chão hoje, colhe os frutos no bolso amanhã. O Universo está de olho na sua competência.