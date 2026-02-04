Acesse sua conta
Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Saiba se o seu signo está na lista dos favorecidos pelos astros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:10

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal para organizar suas finanças ou apresentar aquele projeto detalhado no trabalho, o sinal verde acendeu.

Hoje, o Sol em Aquário se une à precisão da Lua em Virgem para premiar quem tem método. Áries, Virgem e Sagitário estão no olho do furacão da produtividade. Para esses signos, o dia não é de promessas, mas de entregas reais.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

É o momento ideal para conferir extratos, negociar aquela dívida antiga ou simplesmente mostrar que você é o mestre dos detalhes.

Quem agir com os pés no chão hoje, colhe os frutos no bolso amanhã. O Universo está de olho na sua competência.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

