Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Esta é a primeira relação pública do músico desde a separação de Sandy, em 2023

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:57

Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mais discreto nos últimos anos quando o assunto é vida pessoal, Lucas Lima resolveu abrir o álbum de janeiro e acabou movimentando as redes sociais ao assumir publicamente o namoro com Nina Forlin e, de quebra, mostrar um registro raro do filho Theo, fruto de seu relacionamento com Sandy.

As fotos publicadas no último domingo (2) revelam um Lucas leve, sorridente e claramente vivendo uma nova fase. Em alguns cliques, ele aparece ao lado de Nina durante uma viagem fora do Brasil, cercados por paisagens naturais e estradas. Em outro momento, a fotógrafa já surge integrada ao grupo de amigos do músico, durante um bloco de pré-Carnaval.

Na legenda, Lucas resumiu bem o espírito do mês: "Pensa num mês recheado de coisas lindas, de vida, de amor". O músico contou que realizou metas importantes logo no começo do ano, como conhecer um país novo e visitar Inhotim, e brincou sobre ainda não ter conseguido desacelerar como planejava. "Enfim, que mês especial. Bora correr atrás de vida, sempre", escreveu.

O que também chamou atenção foi a presença de Theo no álbum. Fiel ao acordo que mantém com Sandy desde a separação, Lucas publicou uma imagem do filho sem mostrar o rosto, reforçando o cuidado constante em preservar a privacidade do menino, hoje com 11 anos. 

A repercussão foi imediata. Fãs celebraram o novo momento do músico, destacando que esta é a primeira relação assumida publicamente desde o fim do casamento com Sandy, em 2023, após mais de duas décadas juntos. Houve também quem acabasse trazendo a cantora para a conversa, com comentários comparativos, algo que Lucas evita alimentar.

Lucas e Nina assumiram o relacionamento no início de janeiro, durante uma viagem de motorhome pela África do Sul, que também aparece nos registros compartilhados. Mineira de Poços de Caldas, Nina Forlin é fotógrafa, trabalha para uma gigante do streaming, já passou pelo Google, deu aulas na PUC Minas e tem formação por instituições como Harvard e Stanford. Discreta nas redes, ela divide cliques de viagens, surfe e natureza.

