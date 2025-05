DIA DE ROCK

Lucas Lima posta vídeo raríssimo do filho com Sandy e mostra Theo curtindo show do System Of A Down

Músico exibiu o menino acompanhando a banda do palco, com baquetas na mão

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2025 às 09:41

Lucas Lima e filho em show do System Of A Down Crédito: Reprodução

Lucas Lima, de 42 anos, curtiu o show do System Of A Down, em São Paulo, na companhia do filho, Theo, de 10 anos, fruto do antigo casamento com a cantora Sandy. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o músico exibiu o menino vidrado na banda de rock, com baquetas nas mãos. Os dois, aliás, curtiam a apresentação em local privilegiado: de cima do palco. >

"Com a minha pessoa favorita, assistindo nossa banda favorita. A vida presta um montão", comemorou Lucas na rede social, enquanto cantava sucessos da banda.>

Lucas e Sandy anunciaram a separação em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento e 15 de casados. Mesmo após o término, os dois mantém uma boa relação. O músico, inclusive, publicou uma homenagem à cantora pelo Dia das Mães, no último domingo (11).>