Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:16

Prefeitura de UberlÂndia Crédito: Secretaria de Comunicação/PMU

A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu um concurso público com 172 vagas e salários de R$ 9,8 mil. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do evento. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os valores das taxas de inscrição serão: R$ 43,00 para os cargos de nível fundamental; R$ 58,00 para os cargos de níveis médio e técnico; e R$ 59,00 para aqueles de nível superior. As provas serão aplicadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro de 2025 pela banca organizadora Instituto Consulplan.

O concurso disponibiliza vagas para cargos com níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior, nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e negros. Aprovados terão direito a auxílio alimentação de R$ 700. Ao todo, serão contemplados 68 cargos com contratações para ocupação imediata e/ou cadastro de reserva. Os cargos com vagas disponíveis possuem jornadas de trabalho semanais que variam de 15 até 30 horas.

Inscrições

Além do prazo e da taxa de inscrição, o postulante às vagas ofertadas precisa estar atento a todas as etapas do processo. Para confirmar a inscrição, por exemplo, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa impressa no boleto bancário nas agências da Caixa Econômica Federal, loterias, salas de autoatendimento e internet banking. Cada pessoa poderá inscrever-se para até quatro cargos diferentes desde que as respectivas avaliações sejam realizadas em dias e turnos opostos.

Podem reivindicar isenção da taxa de inscrição, durante prazo estabelecido em edital, candidatos doadores de medula óssea ou de sangue e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo.

Provas

As provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com alternativas A, B, C e D, sendo somente uma resposta a correta. O número de questões e a distribuição de pontos varia conforme cada cargo em disputa. A aplicação das provas discursivas, para cargos definidos em edital, será feita no mesmo dia de realização das provas objetivas. O certame contar com teste de aptidão física e prova prática para cargos específicos, bem como avaliação de títulos para os cargos de nível superior.