Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:16

Prefeitura de UberlÂndia
Prefeitura de UberlÂndia Crédito: Secretaria de Comunicação/PMU

A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu um concurso público com 172 vagas e salários de R$ 9,8 mil. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do evento. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os valores das taxas de inscrição serão: R$ 43,00 para os cargos de nível fundamental; R$ 58,00 para os cargos de níveis médio e técnico; e R$ 59,00 para aqueles de nível superior. As provas serão aplicadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro de 2025 pela banca organizadora Instituto Consulplan. 

O concurso disponibiliza vagas para cargos com níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior, nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e negros. Aprovados terão direito a auxílio alimentação de R$ 700. Ao todo, serão contemplados 68 cargos com contratações para ocupação imediata e/ou cadastro de reserva. Os cargos com vagas disponíveis possuem jornadas de trabalho semanais que variam de 15 até 30 horas. 

Inscrições

Além do prazo e da taxa de inscrição, o postulante às vagas ofertadas precisa estar atento a todas as etapas do processo. Para confirmar a inscrição, por exemplo, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa impressa no boleto bancário nas agências da Caixa Econômica Federal, loterias, salas de autoatendimento e internet banking. Cada pessoa poderá inscrever-se para até quatro cargos diferentes desde que as respectivas avaliações sejam realizadas em dias e turnos opostos.

Podem reivindicar isenção da taxa de inscrição, durante prazo estabelecido em edital, candidatos doadores de medula óssea ou de sangue e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo.

Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia

Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia por Reprodução
1 de 5
Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia por Reprodução

Provas

As provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com alternativas A, B, C e D, sendo somente uma resposta a correta. O número de questões e a distribuição de pontos varia conforme cada cargo em disputa. A aplicação das provas discursivas, para cargos definidos em edital, será feita no mesmo dia de realização das provas objetivas. O certame contar com teste de aptidão física e prova prática para cargos específicos, bem como avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

O Concurso Público ocorrerá no município de Uberlândia e terá durações de: 3 horas, para cargos somente com provas objetivas; 4 horas, para cargos com provas objetiva e discursiva; e 5 horas, para o cargo de Procurador Municipal. Os conteúdos programáticos podem ser conferidos no edital.

Leia mais

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários iniciais de R$ 32 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários iniciais de R$ 32 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 262 vagas e salários de até R$ 9 mil

Prefeitura abre concurso com 262 vagas e salários de até R$ 9 mil

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
Imagem - Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público

Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público
Imagem - Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22