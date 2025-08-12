Tribunal de Justiça abre concurso público com salários iniciais de R$ 32 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:49
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) abriu o 34º Concurso Público de ingresso na carreira da magistratura. O processo seletivo oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial é de R$ 32,2 mil.
As inscrições começam no dia 18 de agosto e vão até 18 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelas duas primeiras etapas do concurso. A taxa custa R$ 320.
10 vagas para ampla concorrência
1 vaga para pessoas com deficiência (5%)
3 vagas para candidatos negros (20%)
1 vaga para candidatos indígenas (3%)
Veja o que estudar:
Prova Objetiva Seletiva – eliminatória e classificatória, com 100 questões de múltipla escolha distribuídas em três blocos:
Bloco I (40 questões): Direito Civil, Processual Civil, Consumidor, Criança e AdolescenteBloco II (30 questões): Direito Penal, Processual Penal, Constitucional, EleitoralBloco III (30 questões): Direito Empresarial, Tributário e Financeiro, Ambiental, Administrativo, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, Direitos Humanos
Data prevista: 21 de dezembro de 2025, das 13h às 18h.
Provas Escritas – discursiva e prática de sentença (civil e criminal), de caráter eliminatório e classificatório.
Inscrição Definitiva – com sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico.
Prova Oral – eliminatória e classificatória, avaliada por banca examinadora.
Avaliação de Títulos – apenas classificatória.