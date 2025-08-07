Acesse sua conta
Confira editais de concurso público com 300 vagas e salários de até R$ 15 mil

Candidatos podem se inscrever até a próxima terça-feira (12)

  Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:13

Concursos já estão com inscrições abertas
Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Bebedouro, no interior de São Paulo, abriu inscrições para um concurso público que vai preencher 313 vagas em diferentes áreas, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 15,6 mil. Os candidatos podem se inscrever até a próxima terça-feira (12).

As oportunidades são para cargos na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde e para prefeitura em geral. O concurso é dividido é quatro editais, um para cada área de contratação.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), banca responsável pela realização de referido concurso.

Recomenda-se aos interessados que acessem o site do Ibam, bem como leiam atentamente os editais, a fim de se informar corretamente acerca dos requisitos e exigência para o cargo, para o qual pretende concorrer, bem como as datas previstas para realização das provas escritas (e práticas para os cargos que assim exigirem).

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

EDITAL 01: cargos para a Secretaria Municipal de Educação

- Monitor de Transporte Escolar

- Professor de Educação Especial

- Professor de Educação Infantil II (Oficinas Curriculares)

- Professor de Ensino Fundamental I (Oficinas Curriculares)

- Professor de Ensino Fundamental II (Inglês)

- Professor de Ensino Fundamental II (Música)

- Profissional de Apoio Escolar

- Supervisor de Ensino

EDITAL 02: cargos para a Secretaria Municipal de Saúde

- Agente Sanitário

- Fonoaudiólogo

- Médico (várias especialidades)

- Médico da Estratégia de Saúde da Família

- Técnico em Enfermagem

- Terapeuta Ocupacional

EDITAL 03: cargos para a Prefeitura em geral (apenas prova objetiva)

- Assistente Social

- Braçal

- Coveiro

- Cozinheiro

- Cuidador de Idosos

- Cuidador de Referência

- Engenheiro de Segurança do Trabalho

- Eletricista

- Funileiro/Pintor de Veículos

- Mecânico

- Mecânico de Máquinas Pesadas

- Orientador Social

- Tapeceiro

EDITAL 04: cargos para a Prefeitura em geral (prova objetiva, prática e de performance)

- Motorista

- Oficineiro (para oficinas de música)

- Oficineiro (para oficinas de dança)

- Oficineiro (para oficinas de artesanato

Veja todas as vagas e salários

