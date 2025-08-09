OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Cargos são para candidatos de nível fundamental, médio/técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 11:50

Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Google Street View

A Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, anunciou um concurso público que visando preencher 598 vagas com candidatos de nível fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições vão até 6 de novembro deste ano, de forma online, com taxa no valor de R$ 50 a R$ 100.

A remuneração prevista para os cargos varia de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55, com carga horária de 20 a 40 horas semanais de trabalho. Os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 14 de dezembro de 2025 e avaliação de títulos/experiência profissional.

O prazo de validade do presente concurso é de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Município de Contagem. Edital completo aqui.