Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil

Salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:34

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) Crédito: Divulgação/TJ-RJ

Diversos concursos públicos ofertam vagas para ensino médio no país. O CORREIO selecionou certames que oferecem oportunidades com salários de até R$ 11 mil. O salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que oficializou a banca organizadora na última semana. Confira vagas abaixo:

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-BA)

O TJ-RJ oficializou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do novo concurso que terá vagas para as carreiras de técnico e analista judiciário. O órgão deve assinar o contrato com a empresa para que o edital seja divulgado em breve. A previsão é de que o certame saia ainda em 2025. Os salários do técnico podem chegar a R$ 11,9 mil.

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou o edital do concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, função de nível médio com salário inicial de R$ 6.370,14, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e assistência médica. A seleção não prevê vagas imediatas, mas servirá para formação de cadastro de reserva, com nomeações de acordo com a necessidade e orçamento do tribunal.

As inscrições abrem no dia 13 de agosto e seguem até 22 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 81, com possibilidade de desconto de 50% para estudantes ou candidatos com renda mensal inferior a dois salários-mínimos ou desempregados. O prazo para pagamento da taxa vai até 23 de setembro.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) também contratou a FGV como banca organizadora de seu novo concurso público. O salário para técnico, com exigência apenas de ensino médio, é de R$ R$ 4,8 mil.

Prefeitura de Indaiatuba, em São Paulo

A Prefeitura de Indaiatuba, em São Paulo, publicou o edital de abertura de concurso público para o preenchimento de 203 vagas e formação de cadastro reserva para 124 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições vão até 16h do dia 4 de setembro, exclusivamente pelo site da Consulplan, empresa responsável pela aplicação do concurso. Os candidatos podem se inscrever para até quatro cargos, desde que as provas não coincidam em data e turno.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 46 para nível fundamental, R$ 47 para nível médio e técnico e R$ 48 para nível superior. A remuneração varia entre R$ 1.994,55 e R$ 26.244,09, acrescidos de R$ 1,2 mil em cartão alimentação e outros benefícios previstos em lei.

Prefeitura de Guarujá, em São Paulo

A Prefeitura de Guarujá, em São Paulo, publicou o edital para a realização de um novo concurso público com o objetivo de preencher 862 vagas em cargos voltados às áreas de Educação e Trânsito. Salários para nível médio começam a partir de R$ 2 mil. As inscrições estarão abertas entre 21 de agosto e 22 de setembro.

Prefeitura de Coribe, na Bahia

A Prefeitura de Coribe, cidade localizada no Extremo Oeste da Bahia, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 204 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos vão até R$ 3,2 mil.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e entrevista, prevista para acontecer de 15 a 19 de agosto de 2025. Os selecionados terão salários entre R$ 1,5 mil e R$ 3,2 mil, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, por dois anos – podendo ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Cerquilho, em São Paulo

Quem procura emprego com estabilidade vai ter uma nova oportunidade nos próximos meses. Isso porque a Prefeitura de Cerquilho, em São Paulo, abriu dois editais de concurso público com 157 vagas disponíveis para contratação imediata, além do preenchimento de cadastro reserva para cargos no município. Os salários para as vagas de ensino médio começam a partir de R$ 3 mil.

Prefeitura de Bebedouro, em São Paulo

A Prefeitura de Bebedouro, em São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 313 vagas em diferentes áreas, além de formar cadastro de reserva. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira (12). Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 15,6 mil.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). O concurso público foi dividido em quatro editais, um para cada área de contratação. Há vagas para nível médio.