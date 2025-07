OPORTUNIDADE

Prefeitura divulga três concursos públicos para área de saúde com salários de até R$ 12 mil

Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, oferece 61 vagas para várias especialidades

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, anunciou três concursos públicos voltados à área da saúde. São 61 vagas para várias especialidades, como dentistas, terapeuta ocupacional, laboratório, fonoaudiólogo, entre outros. As inscrições começam nesta sexta-feira (25) e vão até dia 25 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. >