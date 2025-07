OPORTUNIDADE

Leilão da Receita tem celular por R$ 160 e iPad por R$ 800; confira

Receita Federal em Salvador realizará leilão de mercadorias apreendidas no dia 31 de julho

A participação no leilão se dará através do Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR, com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.>