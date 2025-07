SURPRESA?

Suposto pivô do fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se pronuncia

Eduarda Luvisneck deixou um comunicado nas suas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 28 de julho de 2025 às 22:48

Eduarda Luvisneck, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

Após os rumores de que Eduarda Luvisneck seria o pivô do fim do casamento entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, a influenciadora resolveu se pronunciar. Através dos Stories do Instagram, Duda deixou um comunicado na noite desta segunda-feira (28), expondo a sua visão sobre a polêmica. >

De início, ela se disse surpresa com a repercussão da notícia. "Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real", lamentou.>

"Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho", completou. A influenciadora não deixou claro se houve ou não traição, da parte de Carlinhos, com ela. >

A suposta traição de Carlinhos Maia foi veio à tona na tarde desta segunda-feira (28), quando o portal LeoDias afirmou através de contato pessoas próximas ao ex-casal que a principal motivação para o término seria a descoberta da bissexualidade por Carlinhos Maia, que estaria conhecendo melhor uma influenciadora digital. Já Carlinhos e Lucas apontaram nas redes sociais a falta de encontros e tempo juntos como principal fator para a separação, ressaltando a gratidão pela relação. Os dois eram casados há 15 anos. >