5 aprendizados valiosos que a robótica oferece aos jovens

Cursos de tecnologia desenvolvem competências que ultrapassam a sala de aula e preparam os jovens para o futuro

Publicado em 24 de julho de 2025

A robótica oferece aos jovens competências importantes para a vida pessoal e profissional

Com o avanço na tecnologia, aprender robótica passou a ser uma estratégia essencial para enriquecer a formação. Isso porque, muito além de lidar com códigos e engrenagens, a vivência prática prepara as novas gerações para um cenário em constante transformação. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% dos estudantes de hoje ocuparão cargos que ainda nem existem — muitos deles impulsionados por avanços tecnológicos. >

“A robótica transforma a sala de aula em um verdadeiro laboratório de inovação, preparando os estudantes não apenas para as profissões do futuro, mas para pensar de forma autônoma, criativa, estratégica e interdisciplinar. Nesse contexto, estudar robótica é investir em uma geração mais preparada, curiosa e capaz de criar soluções para os desafios do presente e do amanhã, tornando-os protagonistas do próprio futuro”, afirma Henrique Nóbrega, diretor da Ctrl+Play, rede de franquias de tecnologia e inovação que oferece cursos de robótica e programação. >

A seguir, ele destaca 5 habilidades que os jovens podem desenvolver por meio da robótica e os benefícios que elas oferecem. Confira! >

1. Pensamento crítico e resolução de problemas

A robótica desafia os estudantes a compreenderem problemas reais, relacionados à montagem e funcionamento dos robôs, e a buscarem soluções práticas e eficientes. Para isso, os jovens precisam analisar o atual cenário, identificar os erros e testar possíveis soluções até encontrar a melhor opção. >

“Esse processo estimula a tomada de decisões com base em dados concretos, algo essencial tanto na vida pessoal quanto profissional. Pensar criticamente ajuda os jovens a lidar com situações complexas e inesperadas com autonomia e inteligência”, explica Henrique Nóbrega. >

2. Criatividade e inovação

Um dos grandes diferenciais das aulas de robótica é a liberdade para testar e experimentar. Ao desenvolver robôs ou encontrar soluções, os estudantes são incentivados a explorar sua criatividade e propor ideias diferentes. Mesmo com recursos simples, eles aprendem a combinar imaginação com conhecimento técnico para criar algo funcional e único. >

Em tempos de inteligência artificial, a criatividade tem se tornado uma das competências mais valorizadas do mercado, pois impulsiona a inovação, elemento essencial para enfrentar desafios de forma original e efetiva. >

Ao projetar robôs, os alunos aprendem a organizar informações e a pensar em etapas Crédito: Imagem: worradirek | Shutterstock

3. Raciocínio lógico e organização

Ao projetar robôs, os alunos aprendem a organizar informações, seguir sequências lógicas e pensar em etapas. Essa habilidade, conhecida como pensamento computacional, é base não apenas da programação, mas para resolução de qualquer problema técnico. Além de ser importante para quem deseja ter um futuro em áreas de tecnologia, essa habilidade também auxilia na escola, em matérias como matemática e ciências, e no dia a dia, organizando ideias de forma lógica. >

4. Trabalho em equipe e comunicação eficaz

Os projetos de robótica costumam ser realizados em grupo, promovendo a colaboração entre os participantes. Nesse contexto, os jovens aprendem a dividir tarefas, debater ideias, lidar com opiniões diferentes e construir soluções de forma coletiva. >

“Desenvolve habilidades essenciais para a vida toda, como escuta ativa, argumentação, clareza na comunicação e respeito ao tempo e ao ritmo dos colegas”, destaca Henrique Nóbrega, que completa: “Saber trabalhar em equipe e se comunicar bem é tão importante quanto o conhecimento técnico”. >

5. Autonomia e persistência

No desenvolvimento de soluções tecnológicas, o erro faz parte do processo. Robôs que não funcionam de primeira, códigos que precisam ser reescritos, peças que exigem ajustes, tudo isso demanda paciência e perseverança. Ao lidar com esses desafios, os jovens aprendem a enfrentar frustrações, a buscar alternativas e a seguir tentando, seja em grupo ou individualmente. Quem desenvolve essa resiliência se torna mais confiante, independente e preparado para enfrentar os obstáculos da vida. >