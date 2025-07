EDUCAÇÃO

IFBA vai ganhar quatro novas unidades no estado; saiba onde

A primeira delas vai ter o lançamento da Pedra Fundamental nesta segunda-feira (28)

Monique Lobo

Publicado em 25 de julho de 2025 às 20:06

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) Crédito: Divulgação

Na próxima segunda-feira (28), às 11h, a Avenida Ibicaraí, em Itabuna, vai receber um evento de Lançamento da Pedra Fundamental do campus de Itabuna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). A nova unidade é uma das quatro que serão implantadas no estado. >

Além dessa, uma nova unidade vai ser instalada na capital baiana, no Complexo de Cajazeiras. Em março deste ano, a doação de um terreno de 30 mil metros quadrados na região foi anunciada. As cidades de Macaúbas e Poções também receberão novos campus do instituto, que passará a ter 28 unidades de ensino ao todo no estado. Ainda não há informações sobre a data de inauguração e as instalações desses campus. >

