ASSUSTADOR

Criminosos invadem campus do Ifba após troca de tiros com a PM

Suspeitos foram feridos durante confronto e não resistiram aos ferimentos

Esther Morais

Publicado em 15 de abril de 2025 às 12:12

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Dois suspeitos invadiram o campus do Instituto Federal da Bahia (Ifba), em Eunápolis, após uma troca de tiros com policiais militares na tarde de segunda-feira (15). A unidade de ensino precisou evacuar a área e suspender as atividades letivas e administrativas durante o restante do dia para garantir a segurança de toda a comunidade acadêmica.>

A Direção Geral da unidade ainda acionou à 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Eunápolis, mas, as chegar no local e vistoriar a região, as equipes não encontraram mais a dupla. >

Segundo a corporação, depois, eles foram localizados com ferimentos devido ao tiroteio e socorridos para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram. Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres.>

Devido ao episódio, todas as Bancas de Heteroidentificação que aconteceriam no dia foram remarcadas para a quarta-feira (16). Não houve nenhuma intercorrência com estudantes, servidores e colaboradores. >