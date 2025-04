VIOLÊNCIA

Ônibus não circulam em quatro bairros de Salvador após tiroteios; veja linhas afetadas

Informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade

As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Segundo a pasta, não há previsão de retorno do serviço nas localidades. Na manhã desta terça (15), alguns coletivos adentraram na região do Barro Duro, mas sem autorização da Semob, segundo a própria secretaria. >

Um ponto improvisado foi instalado na Estrada das Barreiras, local até onde os coletivos circulam. Suas linhas foram afetadas: 1214 (Lapa X Engomadeira Via Acesso Norte) e 1215 (Lapa X Engomadeira Via Bonocô/Narandiba). >

No primeiro, as linhas afetadas são 1248 (Tancredo Neves X Iguatemi), 1211(Barra X Term. Ac.Norte/T.Neves Av.Vasco Gama), 1203 (Tancredo Neves X Campo Grande Via Contorno), 1247 (Est. Pirajá X Árvoredo/Est. Ímbui Via Narandiba) e 1107 ((Tanc. Neves X Term.Acesso Norte Via Uneb/Vivo/Oi). Os ônibus circulam até a Alameda Arvoredo. >