SALVADOR

Ônibus não circulam na Engomadeira após protesto por morte de jovem

Luíza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, morreu durante uma ação da polícia

Ônibus não circulam na Engomadeira, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (14), devido aos protestos realizados no domingo (13) pela morte de Luíza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos. A jovem foi baleada na barriga durante uma ação policial e não resistiu aos ferimentos. Moradores fecharam a Estrada das Barreiras e atravessaram dois ônibus na pista após o ocorrido.>

Ao menos duas linhas foram afetadas: 1214 (Lapa X Engomadeira Via Acesso Norte) e 1215 (Lapa X Engomadeira Via Bonocô/Narandiba). Não há previsão de retorno de circulação, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). >