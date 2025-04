VIOLÊNCIA

Universitária é morta após ser baleada em ação policial

Família de Luiza acusa a PM de ter cometido o crime em Salvador

A estudante universitária Luíza Silva dos Santos de Jesus, 19 anos, morreu durante uma ação da Polícia Militar no bairro da Engomadeira, na tarde deste domingo (13). Ela tinha acabado de voltar da casa de uma amiga, quando foi atingida na barriga. A família acusa a polícia. >

Ainda de acordo com com parentes, Luiza cursava o terceiro semestre de Estética e Cosmética em uma faculdade particular de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. >