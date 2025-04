PROTESTO

Moradores fecham avenida em Salvador após morte de jovem na Engomadeira

Ônibus ficaram atravessados e objetos foram queimados na pista

Moradores do bairro da Engomadeira, em Salvador, fecharam a Estrada das Barreiras, na tarde deste domingo (13), em protesto pela morte de Luíza Silva dos Santos de Jesus , de 19 anos. A estudante universitária morreu durante uma ação da Polícia Militar no bairro. Ela tinha acabado de voltar da casa de uma amiga, quando foi atingida na barriga. >

Durante o protesto, ônibus foram atravessados na pista fechando a passagem de veículos, na região do Cabula. Os manifestantes também atearam fogo em objetos na via. Policiais e bombeiros militares foram acionados para atuar, e o tráfego foi liberado no início da noite. >