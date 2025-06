FESTA

Cinco dias de forró: veja programação completa dos festejos no Santo Antônio Além do Carmo

Programação gratuita começa a partir desta segunda-feira (9)

De 9 a 13 de junho, o Coreto do Santo Antônio Além do Carmo será transformado em um verdadeiro arraiá com forró, tradição e alegria. Neste período, das 17h à meia-noite, o bairro contará com forró pé de serra, comidas típicas, barracas temáticas e apresentações musicais de altíssima qualidade. O evento é gratuito.

Confira a programação detalhada:

09/06 — Banda Sextando

Abrindo a programação, a Banda Sextando traz a autenticidade do forró raiz, carregando consigo o compromisso de manter viva a herança musical deixada por mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José e Jackson do Pandeiro.>

Criada em 2021 em Salvador, a banda é formada por músicos nordestinos que unem paixão pela cultura popular e excelência musical. Com um repertório dançante e fiel às tradições, a banda transita entre o xote, baião, xaxado e arrasta-pé, levando ao público uma experiência intensa, nostálgica e vibrante. Atualmente, o grupo prepara o lançamento de seu primeiro EP autoral, e promete transformar o Coreto em um verdadeiro salão de forró.>

10/06 — Welington Pacheco

Welington Pacheco é referência quando o assunto é carisma, musicalidade e tradição. Com mais de duas décadas de carreira, o artista construiu um repertório impecável, que homenageia ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, Trio Nordestino e Marinês, entre outros grandes nomes da música nordestina.>

Seus shows são marcados por uma presença de palco envolvente e uma voz marcante, capaz de conquistar públicos de todas as idades. Já se apresentou nas principais casas de forró de Salvador, como Grande Sertão, Bom Sertão e Gibão de Couro, além de grandes eventos como o São João do Pelourinho, Simões Filho, Itiúba e Camaçari.>

Welington sobe ao palco acompanhado de uma banda completa e afinada, com sanfona, zabumba, triângulo, contrabaixo, guitarra, teclado e vocais de apoio que enriquecem ainda mais sua apresentação.>

11/06 — Daniel Frota

Diretamente do Ceará, mas com alma baiana há mais de 20 anos, Daniel Frota é um artista multifacetado: sanfoneiro, cantor, diretor musical e referência no forró contemporâneo. Já integrou grandes bandas nacionais como Calcinha Preta e Colher de Pau, onde aperfeiçoou sua habilidade de fundir o forró tradicional com novas sonoridades.>

Seu talento chamou atenção até da Rede Globo, onde foi convidado para assumir a direção musical da novela Velho Chico, em 2016. Daniel participou de cenas ao lado de grandes atores e levou o som do forró para o horário nobre da TV brasileira.>

Atualmente, ele colhe os frutos do projeto audiovisual “Farra do Frota”, que apresenta clássicos do forró autêntico e eletrônico. Em 2025, chega com energia renovada, prometendo uma apresentação inesquecível e à altura do melhor São João de sua carreira.>

12/06 — Trio Buruá

Formado por músicos experientes e apaixonados pela tradição, o Trio Buruá é a representação fiel do Forró Pé de Serra em sua forma mais pura. O grupo é composto por Ricardo Ribeiro (sanfona), Cândido (zabumba) e Marcel Morón (triângulo) — uma formação clássica que honra a memória de nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos.>

O repertório do Trio Buruá é uma celebração da música nordestina, misturando sucessos consagrados com composições autorais. Os shows são enérgicos, dançantes e extremamente envolventes, atraindo tanto os amantes do forró tradicional quanto o público mais jovem que busca autenticidade.>

No Dia dos Namorados, o trio embala o coreto com muito xote romântico e arrasta-pé apaixonado, num clima perfeito para dançar coladinho.>

13/06 — Banda Zé de Tonha

Encerrando o evento com irreverência e musicalidade de sobra, a Banda Zé de Tonha apresenta um forró diferenciado, que mescla tradição com criatividade. Fundada em 2002, o grupo é conhecido por suas paródias inteligentes, humor espontâneo e arranjos ousados, sem nunca perder a essência do forró.>

Com uma formação sólida — Super Tom (vocal/violão), Fabricio Tambone (sanfona), Teco Bonfim (zabumba), Gilson Conceição (triângulo e efeitos) e Alex Ferreira (baixo) — o grupo consegue transitar entre o forró raiz e gêneros como MPB, pop rock e reggae, tudo filtrado pela linguagem rítmica do Nordeste.>

O resultado é um show vibrante, divertido e com forte interação com o público. Uma verdadeira explosão cultural para fechar o ciclo de apresentações no melhor estilo junino.