Imunidade forte: saiba qual fruta tem 100 vezes mais vitamina C do que a laranja

Ela ajuda a manter o metabolismo mais equilibrado, é antioxidante e tem alto potencial antimicrobiano

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2025 às 08:00

Vermelha, pequena e tropical. Natural das regiões tropicais das Américas, a acerola tem 50 a 100 vezes mais vitamina C do que outras frutas, como laranja ou limão. Além de fortalecer o sistema imunológico, ela ajuda a manter o metabolismo mais equilibrado, é antioxidante e tem alto potencial antimicrobiano. >

"A acerola tem um teor muito mais elevado de vitamina C do que a laranja e pode ser considerada a 'Rainha da Vitamina C'. Para se ter uma ideia, 100 gramas de acerola podem conter entre 1000 e 1500 mg de vitamina C, mas é importante lembrar que o grau de maturação da fruta e a safra influenciam nesse teor de vitamina C", explica a nutricionista Ana Amaral, especialista em Emagrecimento, Saúde Gastrointestinal e Longevidade.>

A laranja, que também é considerada uma das melhores frutas para fortalecer a imunidade, tem, em média, cerca de 50 mg de vitamina C. Alternar o consumo de cada uma delas é o recomendado para uma alimentação saudável. "É importante lembrar que ambas são frutas nutritivas e que o ideal é ter variedade na alimentação, aproveitando os diferentes benefícios de cada uma", pontua. >

A vitamina C é um nutriente que ajuda a equilibrar o sistema imunológico, possui uma potente ação antioxidante, mantém a saúde da pele e promove a absorção de ferro dos alimentos, além de auxiliar no processo alérgicos. No entanto, o corpo humano não produz vitamina C e, por isso, ela precisa ser consumida. Frutas e vegetais são alimentos mais ricos em vitamina C.>

Pensando em melhorar o aumento de consumo de vitamina C, é mais interessante consumir frutas do que sucos, segundo Ana. "Essa vitamina (C) é sensível ao calor, à luz e ao oxigênio, e tende a se perder com mais facilidade no suco, especialmente se ele não for consumido logo após o preparo. Outro ponto interessante é que quando comemos a fruta inteira, aproveitamos melhor as fibras, que auxiliam na saciedade, no controle glicêmico e no funcionamento intestinal", explica.>

Quando a preferência for o suco, é recomendado que ele seja consumido imediatamente, sem coar, para para preservar ao máximo os nutrientes.>

Melhor forma de consumir acerola

"Pensando em manter melhores concentrações da vitamina C, a melhor forma de consumi-la é a mais natural possível, pois a vitamina C é sensível ao calor e à oxidação. A forma mais simples e também eficiente de consumi-la é na forma de suco natural, feito com a fruta fresca. Mas, também é possível bater com outras frutas, como laranja ou morango, para aumentar o aporte de vitamina C", recomenda a nutricionista. >

Outra forma é congelar a polpa da acerola logo após colher ou comprar e utilizar na forma de suco. Ela também pode ser usada em preparações como smoothies, geleias caseiras, molhos ou até em picolés naturais. "Só é importante lembrar que, quanto mais exposta ao calor ou à luz, mais a vitamina C se perde — por isso, o consumo in natura ou em preparações rápidas é o mais indicado", finaliza. Confira abaixo a receita de geleia de acerola, ótima opção para usar em torradas integrais, iogurte natural e mingau de aveia.>

Receita de geleia de acerola

Ingredientes: >

• 2 xícaras (chá) de acerola bem madura (aproximadamente 300g)>

• ½ xícara (chá) de água filtrada>

• ½ xícara (chá) de açúcar demerara ou mascavo (pode ajustar a gosto)>

• Suco de ½ limão (opcional, ajuda a conservar e realça o sabor)>

Modo de preparo:>

1. Lave bem as acerolas e bata no liquidificador com a água apenas para soltar a polpa.>

2. Coe em uma peneira fina, descartando os caroços.>

3. Leve o líquido coado para uma panela junto com o açúcar e o suco de limão.>

4. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 20 a 30 minutos, até reduzir e adquirir consistência de geleia.>