OPORTUNIDADE

Empresa de ônibus de Salvador oferece mais de 100 vagas de emprego para mulheres

Candidatas podem se inscrever por meio do site da empresa

A empresa OT Trans, que parte da Integra – Associação das Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus de Salvador, abriu mais de 100 vagas de emprego exclusivas para mulheres. As candidatas podem se inscrever por meio do site da empresa.>