OPORTUNIDADE

Metrô Bahia oferece mais vagas de emprego; veja como participar de processo seletivo

Inscrições para o processo seletivo seguem até 6 de junho

A CCR Metrô Bahia oferece oportunidades de emprego para Supervisor de Estações e Atendimento de Manutenção. As inscrições para o processo seletivo vão até 6 de junho. >

Os candidatos que vão se candidatar para a vaga de Supervisor de Estações devem ter nível superior completo, Pacote Office intermediário e experiência com coordenação ou supervisão de equipes operacionais. >

Os interessados devem acessar o site da concessionária e clicar em 'Trabalhe Conosco'. Os candidatos aprovados na seleção vão receber salário compatível com o mercado, auxílio creche, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, política de flexibilidade na jornada de trabalho, Wellhub, entre outros. Receba mais informações sobre vagas de emprego aqui. >