MERCADO DE TRABALHO

Bolsa de até R$ 8 mil: IEL abre 600 vagas de estágio e emprego na Bahia

Mais de cinco cidades são contempladas com oportunidades

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com mais de 600 oportunidades abertas de estágio e emprego em diversas regiões da Bahia. As vagas contemplam estudantes e profissionais de diferentes áreas, com atuação em cidades como Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista, entre outras. Os interessados devem se inscrever por meio do Portal de Vagas do IEL>