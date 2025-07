OPORTUNIDADE

Concursos públicos têm mais de 170 vagas e salários até R$ 16 mil; confira

Cargos são municipais

Millena Marques

Publicado em 16 de julho de 2025 às 13:32

Concurso público Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos com vagas para todo o Brasil foram lançados nesta semana. Quatro deles, juntos, oferecem 170 vagas com salário de até R$ 16 mil. Os cargos são municipais. >

1. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA) >

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA), no estado do Mato Grosso, lançou um concurso público com 103 vagas. Os salários variam entre R$ 2.500 e R$ 6.750, com cargos de nível médio, técnico e superior. Oportunidades são para funções de Atendente, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Nutricionista, entre outras. As inscrições podem ser feitas de 23 de julho a 25 de agosto, no portal do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM). >

2. Prefeitura Municipal de Lindoeste – Paraná >

A Prefeitura Municipal de Lindoeste, no estado do Paraná, está com um concurso público com 50 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico, magistério e superior. Os salários ofertados variam entre R$ 1.518 e R$ 16.206,17. As inscrições estão abertas até o dia 14 de agosto e podem ser feitas no portal da Fundação FAFIPA. >

3. Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco – Paraná >

A Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco, no Paraná, abriu um novo concurso público no dia 10 de julho, com 24 vagas. Os salários variam entre R$ 1.521,87 e R$ 7.301,91. As oportunidades são para diversas áreas, como Operador de Máquinas, Tratorista, Agente de Endemias, Secretário Escolar, Odontólogo, Psicólogo, entre outras. Inscrições vão até o dia 26 de agosto e podem ser feitas no portal da Fundação FAFIPA. >

4. Prefeitura Municipal de Iacri – São Paulo >