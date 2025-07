INDEX 2025

Salvador recebe o maior evento da indústria baiana

As inscrições gratuitas já estão abertas

Donaldson Gomes

Publicado em 16 de julho de 2025 às 15:45

Polo Industrial de Camaçari Crédito: Divulgação/Rafael Martins/Sistema FIEB

A capital baiana se prepara para fazer história na indústria nacional. De 27 a 29 de agosto, Salvador vai sediar a primeira edição do INDEX 2025, o maior evento da indústria baiana, que promete revolucionar o cenário de negócios do estado e projetar a força industrial local em todo o país. As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas através do link register.jalanlive.com. >

Idealizado para conectar negócios, fomentar parcerias estratégicas e impulsionar o setor industrial baiano, o evento acontecerá no Centro de Convenções Salvador e nasceu de uma parceria de peso entre a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Bahia), duas instituições de referência nacional no desenvolvimento industrial e empreendedorismo. O INDEX 2025 chega com a ambiciosa missão de posicionar definitivamente a Bahia no mapa nacional da inovação, sustentabilidade e negócios industriais.>